«Годовщина 24 февраля стремительно приближается»
Дональд Трамп и Владимир Путин решили встретиться в Венгрии: реакция мировых СМИ
Телефонные переговоры между президентами США и РФ с договоренностью о личной встрече не прошли мимо внимания многих иностранных СМИ. Обозреватели оценивают результаты переговоров и пытаются понять, к чему может привести встреча двух политиков.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Слабость России — удобный случай для Трампа
Спустя два года с 7 октября 2023 года (атака «Хамаса» против Израиля) мы приближаемся к еще одной печальной дате — 24 февраля. Несмотря на все недостатки президента Трампа, он заслуживает похвалы за то, что признал уязвимость премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Россия находится в столь же уязвимом положении после провала своего третьего наступления на Украину, однако Трамп не сумел воспользоваться этой слабостью. До сих пор США ограничивали применение санкций, поставок оружия и других ответных мер.
После успеха в Газе авторитет Трампа на мировой арене высок как никогда. Вопрос теперь в том, воспользуется ли президент своим политическим влиянием и капиталом для совершения смелых действий, необходимых для того, чтобы действительно заслужить Нобелевскую премию мира. Годовщина 24 февраля стремительно приближается.
«Аль-Джазира» (Доха, Катар)
Трамп заявил, что встретится с Путиным в Венгрии после «продуктивного» телефонного разговора
Телефонный звонок прозвучал за день до встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ожидается, что украинский лидер возобновит свои призывы к Трампу продать Украине ракеты «Томагавк», которые позволят ей наносить более глубокие удары по территории России. Зеленский утверждает, что усиление возможностей Украины по нанесению дальних ударов поможет Путину серьезнее отнестись к призывам Трампа к прямым переговорам о прекращении войны. Дальность крылатых ракет «Томагавк» составляет около 1600 км (1000 миль), что позволяет нанести удар по Москве и другим крупным городам России.
Magyar Hirlap (Будапешт, Венгрия)
Закончится ли война на Украине после встречи Трампа и Путина в Будапеште?
Последовательные дипломатические усилия венгерской внешней политики, продолжавшиеся многие годы, увенчались успехом. Тот факт, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры о прекращении войны на Украине в Будапеште, окончательно показал, что наша страна стала неотъемлемой частью международной политической жизни. Итоги будапештских переговоров невозможно предсказать заранее. Однако сам факт встречи уже является причиной для оптимизма. Что происходит за кулисами — неизвестно. Но в одном можно быть уверенными: ни одна из сторон не пошла бы на такие переговоры, если бы не было пунктов, по которым можно договориться.
The Daily Telegraph (Лондон, Великобритания)
Встреча Трампа с Путиным в Будапеште — это удар по Европе
Саммит сверхдержав в Венгрии — большое благо для Виктора Орбана и большое унижение для ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен чувствовать себя как кот, который получил сливки. Господин Орбан, которого часто высмеивают как ближайшего союзника Путина в ЕС, регулярно конфликтовал с Владимиром Зеленским и выступал против западных санкций. Выбор Венгрии, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Такой подарок господину Орбану, как саммит по обсуждению мира,— это не только награда за лояльность, это также поддержит стремление Белого дома сделать MAGA глобальной.
Berliner Zeitung (Берлин, Германия)
Трамп объявил о саммите с Путиным в Венгрии: что за игра тут идет?
Не ясно, хотел ли Трамп своим жестким курсом в последние недели лишь обмануть своих внутренних оппонентов из лагеря неоконсерваторов или же он продолжает войну, а его нынешнее расположение к Путину — лишь уловка, чтобы выиграть для европейцев время на наращивание вооружений против России. Возможно также, что неожиданно конфронтационная позиция Китая в торговой войне с США привела к перестройке американской стратегии. Путин, в свою очередь, сталкивается с растущим давлением изнутри: война идет гораздо медленнее, чем планировалось. Возможно, Путин хочет доказать своим критикам внутри страны, что полагаться исключительно на Дональда Трампа было правильно.