Телефонные переговоры между президентами США и РФ с договоренностью о личной встрече не прошли мимо внимания многих иностранных СМИ. Обозреватели оценивают результаты переговоров и пытаются понять, к чему может привести встреча двух политиков.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Слабость России — удобный случай для Трампа

Спустя два года с 7 октября 2023 года (атака «Хамаса» против Израиля) мы приближаемся к еще одной печальной дате — 24 февраля. Несмотря на все недостатки президента Трампа, он заслуживает похвалы за то, что признал уязвимость премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Россия находится в столь же уязвимом положении после провала своего третьего наступления на Украину, однако Трамп не сумел воспользоваться этой слабостью. До сих пор США ограничивали применение санкций, поставок оружия и других ответных мер.

После успеха в Газе авторитет Трампа на мировой арене высок как никогда. Вопрос теперь в том, воспользуется ли президент своим политическим влиянием и капиталом для совершения смелых действий, необходимых для того, чтобы действительно заслужить Нобелевскую премию мира. Годовщина 24 февраля стремительно приближается.

Трамп заявил, что встретится с Путиным в Венгрии после «продуктивного» телефонного разговора

Телефонный звонок прозвучал за день до встречи Трампа с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ожидается, что украинский лидер возобновит свои призывы к Трампу продать Украине ракеты «Томагавк», которые позволят ей наносить более глубокие удары по территории России. Зеленский утверждает, что усиление возможностей Украины по нанесению дальних ударов поможет Путину серьезнее отнестись к призывам Трампа к прямым переговорам о прекращении войны. Дальность крылатых ракет «Томагавк» составляет около 1600 км (1000 миль), что позволяет нанести удар по Москве и другим крупным городам России.

Закончится ли война на Украине после встречи Трампа и Путина в Будапеште?

Последовательные дипломатические усилия венгерской внешней политики, продолжавшиеся многие годы, увенчались успехом. Тот факт, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры о прекращении войны на Украине в Будапеште, окончательно показал, что наша страна стала неотъемлемой частью международной политической жизни. Итоги будапештских переговоров невозможно предсказать заранее. Однако сам факт встречи уже является причиной для оптимизма. Что происходит за кулисами — неизвестно. Но в одном можно быть уверенными: ни одна из сторон не пошла бы на такие переговоры, если бы не было пунктов, по которым можно договориться.

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште — это удар по Европе

Саммит сверхдержав в Венгрии — большое благо для Виктора Орбана и большое унижение для ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен чувствовать себя как кот, который получил сливки. Господин Орбан, которого часто высмеивают как ближайшего союзника Путина в ЕС, регулярно конфликтовал с Владимиром Зеленским и выступал против западных санкций. Выбор Венгрии, вероятно, стер улыбку с лица ЕС. Такой подарок господину Орбану, как саммит по обсуждению мира,— это не только награда за лояльность, это также поддержит стремление Белого дома сделать MAGA глобальной.

Трамп объявил о саммите с Путиным в Венгрии: что за игра тут идет?

Не ясно, хотел ли Трамп своим жестким курсом в последние недели лишь обмануть своих внутренних оппонентов из лагеря неоконсерваторов или же он продолжает войну, а его нынешнее расположение к Путину — лишь уловка, чтобы выиграть для европейцев время на наращивание вооружений против России. Возможно также, что неожиданно конфронтационная позиция Китая в торговой войне с США привела к перестройке американской стратегии. Путин, в свою очередь, сталкивается с растущим давлением изнутри: война идет гораздо медленнее, чем планировалось. Возможно, Путин хочет доказать своим критикам внутри страны, что полагаться исключительно на Дональда Трампа было правильно.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик