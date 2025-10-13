Главные новости за 13 октября. Кубань, Крым, Адыгея

После задержания главы муниципалитета Сергея Леся по делу о земельных махинациях его заместитель Станислав Казанжи назначен исполняющим обязанности руководителя района.

ФАС выявила картельный сговор на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в Краснодаре. Заказчиком выступало МКУ «Центр озеленения и экологии».

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство и полномочия секретаря крымского отделения партии Сергея Леся в связи с уголовным делом. Об этом сообщается на сайте партии.

За девять месяцев 2025 года заболеваемость ветряной оспой в Краснодарском крае снизилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Республике Адыгея средневзвешенная стоимость упаковки противовирусных препаратов за восемь месяцев 2025 года составила 608,3 руб. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Власти Краснодарского края с 2026 года вводят субсидии на улучшение условий содержания молочных коров — на эти цели из регионального бюджета выделят 381 млн руб.

Крупные сетевые автозаправочные станции Краснодарского края сообщили о стабилизации поставок топлива после всплеска спроса в конце сентября. Топливо на станциях сетевых операторов представлено в полном объеме, компании скорректировали логистику и увеличили объемы поставок в регион.

За три летних месяца 2025 года пригородные поезда в Краснодарском крае перевезли 7,4 млн пассажиров. Это 89% от уровня 2024 года.

Президент России Владимир Путин назначил Руслана Гуагова судьей Верховного суда Республики Адыгея. Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября 2025 года.

До 2033 года в Сочи планируют реализовать 60 инвестиционных проектов на общую сумму 650,4 млрд руб. Большая часть инвестиций направлена на строительство объектов санаторно-курортной сферы — всего 44 проекта.