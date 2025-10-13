Стоимость противовирусных препаратов в Адыгее выросла на 15,3%

В Республике Адыгея средневзвешенная стоимость упаковки противовирусных препаратов за восемь месяцев 2025 года составила 608,3 руб. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Препарат «Ингавирин» (90 мг, 10 шт.), пользующийся наибольшим спросом, подорожал на 3,6% — до 902,7 руб. за упаковку. «Номидес» (75 мг, 10 шт.) прибавил в стоимости 1,8%, цена достигла 856,1 руб.

Средняя стоимость препарата «Кагоцел» (12 мг, 10 шт.) в Республике Адыгея составляет 614,4 руб. за упаковку, это на 1% меньше, чем в 2024 году. «Осельтамивир» (75 мг, 10 шт.) также подешевел на 2,5% — до 831,9 руб. Цена на «Тилорам» (125 мг, 10 шт.) снизилась на 0,1%, его стоимость составляет 659,7 руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае средневзвешенная стоимость упаковки противовирусных препаратов с начала 2025 года составила 599,4 руб. Это на 13,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года.

Алина Зорина