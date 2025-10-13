Кубанские АЗС нарастили поставки топлива из-за повышенного спроса

Крупные сетевые автозаправочные станции Краснодарского края сообщили о стабилизации поставок топлива после всплеска спроса в конце сентября. По данным региональных властей, топливо на станциях сетевых операторов представлено в полном объеме, компании скорректировали логистику и увеличили объемы поставок в регион, передает оперштаб Кубани.

Перебои с бензином наблюдались преимущественно на частных АЗС, не имеющих собственных перерабатывающих мощностей и долгосрочных договоров с поставщиками. Такие станции закупают топливо мелкооптовыми партиями, что делает их уязвимыми к колебаниям рынка. Именно перебои в поставках на этих заправках, по данным источников на топливном рынке, спровоцировали повышенный спрос на сетевых станциях, где продажи в отдельные дни выросли до 30%.

Отдельные случаи временного отсутствия топлива на АЗС крупных операторов были связаны с необходимостью оперативной доставки дополнительных объемов, однако, как отмечают в отрасли, такие ситуации носили кратковременный характер и устранялись в течение нескольких часов.

Осенью часть станций в крае также временно закрывается на плановые ремонтные и профилактические работы, проводимые после завершения туристического сезона. На АЗС обновляют оборудование, покрытие площадок и павильоны, что может временно ограничивать работу отдельных точек до конца года.

В настоящее время крупные сети работают в штатном режиме, графики поставок топлива откорректированы с учетом увеличившегося спроса.

Вячеслав Рыжков