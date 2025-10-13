ФАС выявила картельный сговор на торгах по озеленению в Краснодаре

ФАС выявила картельный сговор на торгах по планировке ландшафта зеленых зон и общественных пространств в Краснодаре. Заказчиком выступало МКУ «Центр озеленения и экологии», сообщает пресс-служба ФАС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компании «Зеленый город» и «Кубаньэнергостройремонт» решили не участвовать в конкурентной борьбе, чтобы поддержать уровень цен на торгах. Вместо реальной конкуренции участники имитировали ее.

Антимонопольная служба опирается на ряд доказательств, в числе которых использование компаниями общей цифровой платформы и синхронность их действий в ходе торгов. Если нарушение подтвердится, компании могут столкнуться с административной ответственностью в виде штрафов, размер которых будет зависеть от оборота компании.

Алина Зорина