«Единая Россия» приостановила членство арестованного Сергея Леся

Президиум регионального политсовета «Единой России» приостановил членство и полномочия секретаря крымского отделения партии Сергея Леся в связи с уголовным делом. Об этом сообщается на сайте партии.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Сергея Леся задержали при попытке скрыться от следствия с крупной суммой наличных — около 100 млн руб. и десятком килограммов золотых слитков. Октябрьский райсуд Краснодара заключил его под стражу до 29 ноября. Чиновнику предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, в период с января по март 2024 года Сергей Лесь, занимая должность главы муниципального образования, отдавал распоряжения подчиненному заключать договоры купли-продажи земельных участков с указанными им лицами на льготных условиях — без проведения торгов и по цене существенно ниже рыночной.

После ареста главы района его заместитель Станислав Казанжи назначен и. о. руководителя муниципалитета.

Анна Гречко