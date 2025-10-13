Власти Кубани выделят 381 млн рублей на улучшение условий содержания коров

Власти Краснодарского края с 2026 года вводят субсидии на улучшение условий содержания молочных коров — на эти цели из регионального бюджета выделят 381 млн руб. Об этом объявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на совещании в Кореновске, посвященном перспективам развития отрасли, сообщает пресс-служба администрации края.

«Краснодарский край остается ключевым аграрным регионом по многим отраслям агропромышленного комплекса, в том числе по производству молока и молочной продукции. Нам важно не просто сохранить достигнутые результаты, а приумножать их — чтобы молочных продуктов кубанского производства становилось больше на полках магазинов»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Фермеры смогут использовать средства для компенсации затрат на приобретение систем микроклимата, автоматизированных комплексов доения или мягких напольных покрытий в коровниках. Господдержку получат и небольшие хозяйства на территориях, где из-за засухи была объявлена чрезвычайная ситуация. Многие из них остались без зеленых кормов.

Ежегодно производителям молока направляется свыше 1 млрд руб. субсидий. Из-за засухи по поручению губернатора из регионального бюджета дополнительно выделят 230 млн руб. для увеличения ставки субсидирования до 4 руб. за 1 кг молока. На развитие животноводства ежегодно направляют около 1,7 млрд руб.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае сформирована стратегия развития животноводства до 2030 года, чтобы нарастить производство молока до 2,1 млн т в год. В 2024 году в регионе произвели 1,7 млн т молока, край достиг рекордной продуктивности коров — 10,4 т на голову, что на 25% выше среднероссийского показателя.

