Заболеваемость ветрянкой на Кубани снизилась на 18,6%

За девять месяцев 2025 года заболеваемость ветряной оспой в Краснодарском крае снизилась на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора Ирину Воронкову.

«Ситуация с заболеваемостью ветряной оспой в Краснодарском крае стабильная, находится на уровне среднемноголетних показателей», — заявила госпожа Воронкова.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю контролирует эпидемиологическую обстановку. При выявлении роста заболеваемости ведомство примет меры по локализации очагов и предотвращению массовых вспышек. Среди основных инструментов — введение карантина и закрытие отдельных групп в детских садах.

Алина Зорина