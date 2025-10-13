Руслан Гуагов стал судьей Верховного суда Адыгеи

Президент России Владимир Путин назначил Руслана Гуагова судьей Верховного суда Республики Адыгея. Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея

В Доме правосудия Республики Адыгея прошла церемония представления нового судьи. Исполняющий обязанности председателя Верховного суда Адыгеи Виктор Вологдин представил Руслана Гуагова коллективу и отметил его большой опыт в юридической сфере.

Господин Гуагов работал судьей Майкопского городского суда с 2007 года. Девять лет он занимал пост заместителя председателя этого суда.

Алина Зорина