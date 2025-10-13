Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руслан Гуагов стал судьей Верховного суда Адыгеи

Президент России Владимир Путин назначил Руслана Гуагова судьей Верховного суда Республики Адыгея. Соответствующий указ глава государства подписал 6 октября 2025 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея

Фото: Объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея

В Доме правосудия Республики Адыгея прошла церемония представления нового судьи. Исполняющий обязанности председателя Верховного суда Адыгеи Виктор Вологдин представил Руслана Гуагова коллективу и отметил его большой опыт в юридической сфере.

Господин Гуагов работал судьей Майкопского городского суда с 2007 года. Девять лет он занимал пост заместителя председателя этого суда.

Алина Зорина

Новости компаний Все