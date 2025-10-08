Как в Краснодарском крае дети могут бесплатно изучать основы программирования и ИИ

Интерес детей к IT увеличивается с каждым годом. В образовательных учреждениях, начиная с дошкольных, внедряются программы по изучению основ программирования. Если у ребенка проявляется интерес к компьютерным технологиям, стремление к познанию нового или желание создать собственную компьютерную игру, это может стать подходящим моментом для начала обучения.

Бесплатные курсы по программированию предоставляют возможность оценить, насколько ребенка привлекает данная сфера деятельности, определить предпочтительное направление обучения и выбрать наиболее подходящий метод освоения знаний.

Сегодня дети могут бесплатно научиться программированию с помощью различных онлайн-платформ, например: Scratch,Code.org, Khan Academy.

Кроме того, в Краснодарском крае стартовали бесплатные «AI-мастерские», в рамках которых школьники 5-11 классов могут бесплатно освоить цифровые навыки под руководством опытных наставников и экспертов в области информационных технологий. Проект был впервые запущен в станицах Павловской и Ленинградской на базе офисов Сбера.

Проект поможет ребятам бесплатно получить цифровые навыки, изучить основы промпт-инжиниринга и работы с нейросетями и научиться программировать на Python. Занятия проводятся по выходным.

««AI-мастерские» — это современный технологический проект. Дети могут бесплатно получать новые знания и навыки, связанные с технологиями, искусственным интеллектом и машинным обучением. Занятия проходят в выходные дни, поэтому ребята смогут совмещать их со школой. Вне всякого сомнения, это инвестиция в будущее и, безусловно, это позволит сделать нашу страну еще более технологически развитой»,— рассказала Мария Прохорова, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка.

Первые занятия для школьников провели преподаватели международной школы программирования «Алгоритмика». Ребята познакомились с понятием искусственного интеллекта и поработали с генеративной нейросетью GigaChat. Необходимая база для одного из этапов обучения — разработка собственной игры.

Сегодня цифровые технологии представляют собой одно из наиболее перспективных направлений для молодежи. Поэтому приобретенные знания и практические навыки могут стать основой для дальнейшего обучения в вузе и построения успешной карьеры, а также надежным помощником в повседневной жизни.