Станислав Казанжи назначен и. о. главы Крымского района

После задержания главы муниципалитета Сергея Леся по делу о земельных махинациях его заместитель Станислав Казанжи назначен исполняющим обязанности руководителя района. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Утром 13 октября Станислав Казанжи провел планерку, на которой обсудили подготовку к отопительному сезону. Заявки на подачу тепла уже принимаются от соцобъектов: детских садов, школ и больниц. В жилых домах отопление включат, когда температура воздуха в течение пяти дней опустится ниже +8 °C.

«До конца года будут завершены все масштабные проекты: строительство трех мостов — двух пешеходных и одного автомобильного, парка в хуторе Новоукраинском, капитальный ремонт на улице Кирова»,— отметил Станислав Казанжи.

Стаж работы Станислава Казанжи на госслужбе составляет 30 лет. Ранее он курировал вопросы строительства и ЖКХ.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь был задержан при попытке скрыться от следствия, увозя около 100 млн руб. и 10–12 кг золота в слитках. По данным следствия, с января по март 2024 года чиновник заключал сделки по продаже муниципальной земли по заниженной цене. В частности, участок площадью 0,26 га реализовали за 5 тыс. руб. при рыночной стоимости около 6 млн руб.

Анна Гречко