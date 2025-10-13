Летом пригородные поезда Кубани перевезли 7,4 млн пассажиров

За три летних месяца 2025 года пригородные поезда в Краснодарском крае перевезли 7,4 млн пассажиров. Это 89% от уровня 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе АО «Кубань Экспресс-Пригород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Международный аэропорт Сочи является наиболее популярным направлением у пассажиров вне зависимости от сезона. Среди локальных лидируют Сочи — Имеретинский курорт, Сочи — Роза Хутор и Туапсе — Аэропорт.

По данным аналитиков, на изменение пассажиропотока повлияло несколько факторов. Среди них нестабильная экономическая ситуация, в частности инфляция, из-за которой произошел рост стоимости туристических услуг. Ситуацию в регионе также усугубил разлив мазута у берегов Анапы, Темрюкского района, а также холодная погода, задержавшая прогрев моря до конца июня. Среди причин также числится осложнение оперативной обстановки в крае, связанной с СВО.

«В целом в летнем сезоне 2025 года в Краснодарском крае туристический поток снизился на 21% по сравнению с 2024 годом, что, безусловно, оказало влияние на изменение пассажиропотока на пригородном железнодорожном транспорте», — отметили в компании.

Алина Зорина