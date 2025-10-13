Инвесторы вложат в развитие Сочи более 650 млрд рублей к 2033 году

До 2033 года в Сочи планируют реализовать 60 инвестиционных проектов на общую сумму 650,4 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Большая часть инвестиций направлена на строительство объектов санаторно-курортной сферы — всего 44 проекта, включая три с элементами агротуризма на землях предприятий «Хоста-Чай» и совхоза «Победа». В Лазаревском районе намечено возведение 18 объектов, в Центральном — 9, в Хостинском — 16, в Адлерском — 17, из них восемь расположены в поселке Красная Поляна.

До конца 2025 года в эксплуатацию планируют ввести пять объектов: пансионат «Кристалл» на 349 номеров в Хостинском районе (после реконструкции), гостиничный комплекс «Лотте Плаза» на 306 номеров в Центральном районе на территории Кавказской Ривьеры, дополнительный оздоровительный корпус гостиницы «Карат», жилой комплекс «Чайные Холмы» на 1308 квартир в Дагомысе и торговый центр на улице Пластунской.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае за пять лет инвестпортфель увеличился в 30 раз. Вклад отрасли в ВРП региона составляет 20% с учетом мультипликатива.

Анна Гречко