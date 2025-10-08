Главные новости за 8 октября. Кубань, Крым, Адыгея

На Кубани в ближайшие двое суток ожидается переменная облачность и осадки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР Андрею Маслову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту противоправных действий 17-летнего подростка в специализированном учреждении города.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подготовило региональный законопроект о проведении эксперимента по легализации деятельности гостевых домов. Его старт запланирован на 1 ноября.

Председателем городской думы Краснодара восьмого созыва избрана Вера Галушко.

Бывший судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов потребовал провести закрытое слушание по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества.

Главное следственное управление СК России завершило расследование уголовного дела бывшего начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова и краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна.

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе приговор Советского районного суда Краснодара в отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Сергея Якубы. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Генпрокуратура заявила в Останкинском суде, что в сети из 40 отелей «Мартон», принадлежащей компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, нелегально оказывали интимные услуги.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам Новомышастовской птицефабрики в Красноармейском районе Кубани.

Прокурор на заседании Останкинского суда Москвы заявил, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову.

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо.