На Кубани прогнозируют сильные дожди, в горах ожидается мокрый снег

На Кубани в ближайшие двое суток ожидается переменная облачность и осадки. Об этом сообщает Краснодарский гидрометцентр (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным синоптиков, местами пройдут кратковременные сильные дожди. В горах возможен мокрый снег и гроза. Ветер восточной четверти во второй половине периода сменится на западный, скорость составит 5–10 м/с, местами порывы усилятся до 12–14 м/с, а в отдельных районах — до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью 9 октября составит +11...16 градусов, а 10 октября — +8...13. Днем 9 октября в среднем по краю ожидается +17...22 градуса, 10 октября — +15...20.

В горных районах ночью будет +3...8 градусов, днем +7...12. На черноморском побережье ночью прогнозируется +11...16 градусов, днем 9 октября — +17...22, 10 октября — +14...19.

Анна Гречко