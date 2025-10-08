Экс-замдиректора «Кубаньмелиоводхоза» получил четыре года за обрушение плотины
Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе приговор Советского районного суда Краснодара в отношении первого заместителя директора ФГБУ «Управление Кубаньмелиоводхоз» Сергея Якубы. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С февраля 2018 года по апрель 2022 года Сергей Якуба занимал должность первого заместителя директора учреждения и отвечал за безопасность Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань. Превысив полномочия, он распорядился поднять уровень воды выше плотины по течению для подачи на оросительную систему. Это привело к обрушению сооружения.
Разрушение гидроузла сделало невозможной его дальнейшую эксплуатацию. Техногенная авария вызвала длительную остановку производственных и сельскохозяйственных процессов, сокращение плановых посевных площадей риса и создала угрозу продовольственной безопасности региона и страны.
Районный суд приговорил Якубу к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ему запретили на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в государственных органах и органах местного самоуправления.
Апелляционная инстанция признала приговор законным и справедливым. Решение вступило в законную силу.