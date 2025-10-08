У экс-депутата Напсо изъяли 60 объектов недвижимости

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Как сообщили в ведомстве, национализации подлежит 60 объектов недвижимости, оформленных на самого экс-депутата и его родственников, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Иск был подан в рамках антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры, источники средств, на которые приобреталось имущество, не подтверждены. Ранее, в 2024 году, суд уже изымал у Юрия Напсо активы, включая 100% долей в компаниях «Национальная топливная компания», «Кубаньойл» и «Сочипетрол», а также ряд объектов недвижимости в Сочи.

Бывший парламентарий проходит фигурантом по уголовному делу об изнасиловании 19-летней помощницы. По версии следствия, преступление было совершено в 2023 году, после чего Юрий Напсо покинул территорию России. Он объявлен в розыск, а в его служебной квартире проведены обыски.

Вячеслав Рыжков