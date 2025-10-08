Генпрокуратура заявила об организации проституции в отелях «Мартон»

Генпрокуратура заявила в Останкинском суде, что в сети из 40 отелей «Мартон», принадлежащей компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова, нелегально оказывали интимные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда, где рассматривается дело об изъятии имущества экс-судьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Этому есть подтверждение», — заявил представитель Генпрокуратуры.

Сеть бизнес-отелей принадлежит Андрею Марченко. Комплексы расположены в Краснодарском крае, Ростовской области, Волгограде, Воронеже, Калининграде, Нижнем Новгороде, Вологде и Москве.

Служба судебных приставов ранее получила исполнительные листы о наложении обеспечительного ареста на все имущество господина Момотова, его компаньона Андрея Марченко и еще 21 аффилированного с отставным судьей лица.

Генпрокуратура требует изъять активы на сумму не менее 9 млрд руб. В списке значатся 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на компаньонов Виктора Момотова — Ивана и Андрея Марченко.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Виктор Момотов потребовал провести закрытое слушание по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ссылаясь на налоговую тайну.

Алина Зорина