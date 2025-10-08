Вера Галушко в четвертый раз возглавила гордуму Краснодара

Председателем городской думы Краснодара восьмого созыва избрана Вера Галушко. Об этом стало известно на заседании парламентариев.

Фото: Пресс-служба городской думы Краснодара

На первом заседании гордумы депутаты единогласно проголосовали за ее кандидатуру в открытом режиме. Вера Галушко выдвинута фракцией «Единая Россия».

«Главную задачу городской думы Краснодара VIII созыва вижу в том, чтобы способствовать повышению уровня жизни граждан, формированию комфортной городской среды, сохранению социальной направленности политики городских властей»,— заявила госпожа Галушко.

Гордуму Краснодара представляют 52 депутата: 39 избраны по одномандатным округам и 13 по территориальным спискам.

Как сообщает администрация города, у «Единой России» в новой думе — 39 мандатов, у КПРФ — один, у ЛДПР — два, у «Справедливой России» — два, у «Новых людей» — три и пять депутатов — самовыдвиженцы.

Анна Гречко