Из-за долгов по зарплате на Новомышастовской птицефабрике возбуждено дело

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело из-за невыплаты заработной платы работникам Новомышастовской птицефабрики в Красноармейском районе Кубани (ст. 145.1 УК РФ). Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Задолженность перед сотрудниками образовалась из-за финансовых трудностей ООО «Новомышастовская птицефабрика». По данным прокуратуры, сейчас принимаются меры для погашения долгов по оплате труда.

Руководство предприятия рассматривает возможность продажи имущественного комплекса организации. Сейчас ведутся поиски покупателя.

«Ситуация находится на контроле органов прокуратуры края»,— говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Красноармейского района начала проверку по информации о невыплате зарплаты и проблемах с кормлением птиц на фабрике. По данным источников, куры начали клевать друг друга.

Алина Зорина