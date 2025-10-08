Бастрыкину доложат о надругательстве над ребенком в психбольнице Краснодара

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР Андрею Маслову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту противоправных действий 17-летнего подростка в специализированном учреждении города. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

В октябре в Telegram-каналах появилась информация о том, что в одной из больниц Краснодара несовершеннолетний совершил противоправные действия в отношении ребенка, страдающего заболеванием. В публикациях отмечалось, что сотрудники учреждения якобы пытались скрыть произошедшее.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что прокуратура Краснодарского края контролирует проверку следственных органов после появления в сети сообщений о возможном изнасиловании ребенка в краевой психиатрической больнице №7. В СМИ и соцсетях утверждалось, что ребенок якобы стал свидетелем сексуального насилия.

Анна Гречко