Эксперимент по легализации гостевых домов на Кубани начнут 1 ноября

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края подготовило региональный законопроект о проведении эксперимента по легализации деятельности гостевых домов. Его старт запланирован на 1 ноября, сообщили «Ведомостям Юг» в ведомстве.

В эксперимент войдут объекты, подпадающие под действие федерального закона №127, регулирующего оказание услуг размещения в частных домовладениях. По оценке министерства, в крае таких объектов насчитывается около 4,7 тыс. Сам эксперимент проводится в России с 1 сентября 2025 по 31 декабря 2027 года и охватывает, помимо Краснодарского края, Ростовскую область, федеральную территорию «Сириус» и ряд других регионов.

Собственники гостевых домов должны будут подать заявление, предоставить выписку из Росреестра и пройти проверку по чек-листу на соответствие требованиям к средствам размещения. Окончательное решение о включении объекта в реестр примет Росаккредитация.

При положительном результате гостевому дому присвоят уникальный идентификационный номер, после чего он сможет официально предоставлять услуги размещения. Согласно новым правилам, работа и реклама гостевых домов, не включенных в реестр, будут запрещены.

Вячеслав Рыжков