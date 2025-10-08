Прокурор: Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского крайсуда Чернову

Прокурор на заседании Останкинского суда Москвы заявил, что бывший судья Верховного суда России Виктор Момотов оказывал протекцию экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам представителя прокуратуры, именно Чернов способствовал назначению Момотова в Верховный суд, несмотря на отсутствие у него опыта работы в судебной системе и правоохранительных органах. Впоследствии, утверждает прокурор, Момотов обеспечивал Чернову покровительство со стороны высшей судебной инстанции, что он назвал проявлением «кубанского правосудия».

Момотов отверг обвинения, заявив, что не нарушал антикоррупционные нормы и не занимался обогащением. «Чернова я видел последний раз пять лет назад, у нас не было никаких отношений»,— отметил он. По словам бывшего судьи, поданный Генпрокуратурой иск стал для него личной трагедией. «Просто перечеркнута моя жизнь»,— добавил он.

Ранее Красногорский суд Московской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства имущество Александра Чернова — 89 объектов недвижимости и активы общей стоимостью свыше 7 млрд руб. По данным надзорного ведомства, в период с 1994 по 2019 год, возглавляя Краснодарский краевой суд, Чернов нарушал антикоррупционные запреты, занимаясь предпринимательской деятельностью. Следствие утверждает, что он привлекал к этому родственников и доверенных лиц, а полученные средства направлял на приобретение ликвидной недвижимости.

Вячеслав Рыжков