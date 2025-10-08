Экс-судья Момотов просит закрыть слушания по делу об изъятии его имущества
Бывший судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов потребовал провести закрытое слушание по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ссылаясь на налоговую тайну. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Адвокат Момотова заявил, что материалы дела содержат сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну. На этом основании защита просит рассмотреть дело в закрытом режиме.
Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны. Марченко обратился с просьбой передать его дело в военный суд.
Ранее Октябрьский суд Краснодара заключил Марченко под стражу. Генпрокуратура утверждает, что Момотов совмещал должность судьи с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе совместно с Марченко. Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда, а также 22 аффилированных с ним лиц.