Экс-судья Момотов просит закрыть слушания по делу об изъятии его имущества

Бывший судья Верховного суда и председатель Совета судей Виктор Момотов потребовал провести закрытое слушание по иску Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ссылаясь на налоговую тайну. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Момотова заявил, что материалы дела содержат сведения, составляющие банковскую и налоговую тайну. На этом основании защита просит рассмотреть дело в закрытом режиме.

Предполагаемый партнер Момотова Андрей Марченко заключил контракт с Минобороны. Марченко обратился с просьбой передать его дело в военный суд.

Ранее Октябрьский суд Краснодара заключил Марченко под стражу. Генпрокуратура утверждает, что Момотов совмещал должность судьи с предпринимательской деятельностью в гостиничном бизнесе совместно с Марченко. Останкинский суд Москвы наложил арест на все имущество бывшего судьи Верховного суда, а также 22 аффилированных с ним лиц.

