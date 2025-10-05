Главные новости за неделю 29 сентября — 5 октября. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодаре задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов. Экс-замглавы региона вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации.

У главы Крымского района Сергея Леся проходят обыски. Прокуратура подала иск к руководителю муниципалитета о взыскании имущества.

Совладелец гостиничной сети «Мартон» Андрей Марченко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных как с экономическими преступлениями, так и с военной службой.

Шесть человек, пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск и Туапсинский округ, продолжают лечение в медицинских учреждениях Краснодарского края.

Власти Крыма сообщили о сохраняющемся дефиците автомобильного топлива на АЗС, несмотря на принимаемые совместно с федеральными структурами меры. Для стабилизации ситуации введено ограничение на розничную продажу — не более 20 литров в одни руки.

Тверской суд Москвы признал объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых экстремистским и постановил взыскать в доход государства принадлежащий Денису Штенгелову холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших непубличных компаний российской пищевой отрасли.

В Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах.

В Симферополе бывший помощник министра ЧС Республики Крым получил шесть лет колонии строгого режима за мошенничество с земельными участками.

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края отложила рассмотрение обращения судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова (сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова) о прекращении полномочий. Первоначально слушание планировали провести 26 сентября.

Футбольный клуб «Ахмат» потребовал от РФС провести расследование в отношении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и наказать игрока за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга.