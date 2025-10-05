ФК «Ахмат» потребовал наказать игрока ФК «Краснодар» за расистские оскорбления

Футбольный клуб «Ахмат» потребовал от РФС провести расследование в отношении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и наказать игрока за расистские оскорбления в адрес сенегальского защитника Усмана Ндонга. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Сперцян

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ Эдуард Сперцян

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 октября в матче 11-го тура РПЛ, в котором «Ахмат» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. Как сообщает футбольный клуб, на 81-й минуте матча сенегальский защитник Усман Ндонг подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны футболиста команды соперника Эдуарда Сперцяна. Арбитр, находившийся на значительном расстоянии от инцидента, удалил Усмана Ндонга, предъявив ему прямую красную карточку. При просмотре видеоповторов видно, что Эдуард Сперцян провоцирует футболиста, приближаясь к нему и вступая в словесную перепалку.

«Со слов нашего футболиста, игрок "Краснодара" оскорбил его на расовой почве. Мы полностью доверяем Усману Ндонгу, богобоязненному, порядочному и доброму человеку. Мы поддерживаем его и осуждаем любые формы проявления расизма», — отметили в «Ахмате».

Грозненский клуб настаивает на тщательном расследовании инцидента со стороны РФС и требует наказать Эдуарда Сперцяна за расистские действия. Кроме того, представители команды просят отменить красную карточку Усмана Ндонга как несправедливую санкцию за ответ на провокацию.

В «Ахмате» напомнили, что это не первый случай расизма в матчах с «Краснодаром». В 2017 году футболист краснодарской команды Павел Мамаев оскорбил игрока «Ахмата» Родолфо. Тогда грозненский клуб принял извинения команды и самого спортсмена.

«Футбол должен объединять, а не разделять, и мы призываем всех ответственных лиц занять принципиальную позицию в борьбе с любыми проявлениями ксенофобии и расизма», — подчеркнули в клубе.

Алина Зорина