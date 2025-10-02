Активы холдинга «КДВ Групп» на Кубани изъяли в собственность государства

Тверской суд Москвы признал объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых экстремистским и постановил взыскать в доход государства принадлежащий Денису Штенгелову холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших непубличных компаний российской пищевой отрасли. Исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По оценкам надзорного ведомства, капитализация «КДВ» составляет 497 млрд руб., годовой доход — 756 млрд руб., валовая прибыль — 139 млрд руб. Защита заявила о намерении обжаловать решение и настаивала на изменении территориальной подсудности, добиваясь передачи дела в Томск или Верховный суд РФ, однако ходатайство было отклонено.

Генпрокуратура подала иск в августе, указав, что Денис Штенгелов, являющийся гражданином Австралии, и его отец Николай Штенгелов, гражданин Украины, входят в объединение, деятельность которого подлежит запрету как экстремистская. По данным истца, группа действовала преимущественно за рубежом, финансирование обеспечивалось как российскими, так и иностранными источниками. Следствие утверждало, что Николай Штенгелов оказывал финансовую помощь украинской стороне.

Ключевым источником дохода семьи названа «КДВ Групп», выпускающая более 700 наименований кондитерских изделий и снеков. Холдинг объединяет десять фабрик в различных регионах России, занимается сельхозпроизводством и управляет сетью супермаркетов «Ярче!». В его составе числится и ООО «КДВ Краснодар», завод которого расположен в селе Белая Глина.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в структуре холдинга работают несколько юрлиц, зарегистрированных в Томске: ООО «КДВ Групп» с выручкой 304,8 млрд руб. и чистой прибылью 2,2 млрд руб. за 2024 год; АО «КДВ» с чистой прибылью 16 млрд руб.; АО «Кондитерус Ком» с прибылью 13,7 млрд руб.; а также «КДВ Краснодар», показавшее выручку 6,9 млрд руб. и прибыль 10 млн руб.

Вячеслав Рыжков