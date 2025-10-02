Экс-помощника министра ЧС Крыма осудили на шесть лет за мошенничество

В Симферополе бывший помощник министра ЧС Республики Крым получил шесть лет колонии строгого режима за мошенничество с земельными участками. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного управления СК РФ по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2015 по 2017 год чиновник вступил в сговор с главой Мирновского сельского поселения Симферопольского района. Подменяя решения сельсовета, они оформляли земельные участки на третьих лиц, после чего бывший помощник министра продавал их и присваивал себе вырученные деньги. Всего он незаконно переоформил 12 участков.

В СКР уточнили, что суд признал мужчину виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

Анна Гречко