Шесть пострадавших от атаки БПЛА на Новороссийск и Туапсе остаются в больницах
Шесть человек, пострадавших при атаке беспилотников на Новороссийск и Туапсинский округ, продолжают лечение в медицинских учреждениях Краснодарского края. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Трое пациентов находятся в Новороссийской больнице, двое — в Краевой клинической больнице №1, еще один — в Туапсинской больнице. По данным министерства здравоохранения региона, состояние всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.
Атака БПЛА на Новороссийск и Туапсинский муниципальный округ произошла днем 24 сентября. Всего в результате происшествия пострадали 16 человек, двое погибли.