У главы Крымского района проходят обыски

У главы Крымского района Сергея Леся проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в отношении главы Крымского района Сергея Леся правоохранительные органы проводят проверку. Прокуратура подала иск к чиновнику о взыскании имущества. В списке ответчиков — сам Сергей Лесь, Екатерина Лесь, Татьяна и Евгений Лесь, семья экс-начальника отдела закупок Евгения Прокопенко и другие. Подробности дела не раскрываются.

Кроме того, уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении начальницы управления имущественными отношениями Крымского района Краснодарского края Елены Самыгиной. Поводом стала продажа земельного участка, предназначенного для личного подсобного хозяйства, без проведения торгов и на льготных условиях.

Алина Зорина