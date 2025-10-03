Слушание об отставке судьи Прикубанского райсуда Краснодара Трахова отложили

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края отложила рассмотрение обращения судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова (сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова) о прекращении полномочий. Первоначально слушание планировали провести 26 сентября, однако рассмотрение отложили, сообщили «Ъ-Кубань» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судья Прикубанского районного суда Краснодара Рустем Трахов подал заявление о прекращении полномочий в конце сентября. господин Трахов проходит ответчиком по делу, возбужденному Генпрокуратурой против его отца, бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, и членов семьи. По версии надзорного ведомства, с 2006 по 2018 годы Аслан Трахов оформил на родственника 24 объекта недвижимости в Адыгее и Краснодаре, которые позднее перешли другим членам семьи.

16 сентября Волжский городской суд Волгоградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства имущество семьи Траховых на сумму свыше 13 млрд руб. В перечень вошли доли в компаниях «ТК "Монорама Адыгея"» и «Лаки» стоимостью около 5,5 млрд руб., 118 земельных участков общей площадью 26 га, а также более 80 жилых и коммерческих объектов в Краснодарском крае и Адыгее.

По данным прокуратуры, дочь бывшего судьи Сусана Коблева (Трахова) приобрела 68 объектов недвижимости кадастровой стоимостью более 520 млн руб. Часть из них была реализована, оставшиеся использовались для размещения салонов красоты, в которых она выступала учредителем.

Вячеслав Рыжков