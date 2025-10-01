Совладелец сети «Мартон» Андрей Марченко стал фигурантом нескольких уголовных дел

Как выяснил «Ъ», совладелец гостиничной сети «Мартон» Андрей Марченко стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных как с экономическими преступлениями, так и с военной службой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бизнесмену, чье имя ранее фигурировало в коррупционном скандале с бывшим судьей Верховного суда и экс-председателем Совета судей России Виктором Момотовым, инкриминируются мошенничество, уклонение от уплаты налогов, неправомерный оборот средств платежей, дезертирство и дача взятки. Сам господин Марченко вину отрицает.

По данным следствия, еще в 2023 году предприниматель заключил контракт с Минобороны, однако фактически службу не нес, проводя время в разных регионах и за рубежом. Это стало основанием для обвинения в дезертирстве. Кроме того, фигуранту Марченко вменяется незаконное получение выплат в размере около 670 тыс. руб. и ремонт помещений военного госпиталя в Ростове-на-Дону, квалифицированный как взятка. В июле 2025 года Главное военное следственное управление СКР возбудило против него новое дело — об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 236 млн руб. и незаконных банковских операциях. Следствие считает, что предприниматель использовал схему дробления бизнеса, чтобы сеть из 36 отелей «Мартон» могла применять упрощенную систему налогообложения.

Позднее Главное следственное управление МВД по Краснодарскому краю возбудило еще два дела о мошенничестве в особо крупном размере. В их рамках под стражу были взяты сам бизнесмен, его сын Иван и бухгалтер сети Ольга Тимофеенко. По версии следствия, предприниматель незаконно получил от администрации Краснодара более 100 млн руб. компенсации за аренду земельного участка.

Параллельно Генпрокуратура требует в суде обратить в доход государства гостиничный бизнес господина Марченко стоимостью более 9 млрд руб., который, как утверждается, он вел совместно с Виктором Момотовым. Иск касается 95 объектов недвижимости — 44 земельных участков и 51 здания. Защита предпринимателя настаивает, что гостиничный бизнес принадлежит исключительно семье фигуранта Марченко, создан с нуля и частично находится в залоге у банков.

Сам Виктор Момотов, покинувший пост председателя Совета судей 25 сентября, воздерживается от комментариев. Процесс по иску Генпрокуратуры назначен на 8 октября. Адвокат Марченко Иван Дворовенко заявил, что у его подзащитного слишком мало времени для подготовки к слушаниям, учитывая объем представленных материалов в 114 томов.