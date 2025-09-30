Экс-замгубернатора Кубани Власов задержан по подозрению в хищении гумпомощи для СВО

В Краснодаре задержан бывший вице-губернатор Кубани Александр Власов. Ему вменяют особо крупное мошенничество и злоупотребление полномочиями в коммерческой организации. По информации источника «Ъ» в правоохранительных органах, в одном из эпизодов следствие считает его подстрекателем. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Господин Власов занимал пост замгубернатора с 2020 года и 29 сентября объявил об уходе в связи с отправкой в зону СВО в составе добровольческого формирования «Кубань». Он также возглавляет Кубанское казачье войско и заявлял, что решение связано с желанием «служить Родине» как ветерану боевых действий.

По данным следствия, уголовное преследование связано с хищением гуманитарной помощи, предназначенной для добровольцев из Краснодарского края, участвующих в боевых действиях.