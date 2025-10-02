В опорных населенных пунктах Адыгеи отремонтировали более 23 км дорог

В Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в республиканском министерстве строительства.

В конференц-зале Управления автомобильных дорог «Адыгеяавтодор» под председательством вице-премьера кабинета министров Хизира Хотко состоялось рабочее совещание по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие представители регионального минстроя, «Автодора» и администраций опорных населенных пунктов.

«Паспортизация и последующая инвентаризация автомобильных дорог позволяют сформировать полную картину состояния дорог, выявить проблемные участки и выстроить приоритеты для их ремонта и модернизации. Развитие дорожной сети в опорных населенных пунктах — это не только улучшение транспортной доступности, но и создание комфортных условий для жизни населения республики»,— отметил начальник отдела эксплуатации и сохранности автомобильных дорог Дмитрий Бороненко.

Анна Гречко