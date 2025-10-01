Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Крыму будут отпускать не более 20 литров бензина в одни руки

Власти Крыма сообщили о сохраняющемся дефиците автомобильного топлива на АЗС, несмотря на принимаемые совместно с федеральными структурами меры. Для стабилизации ситуации введено ограничение на розничную продажу — не более 20 литров в одни руки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом общественный транспорт, социальные и коммунальные объекты, а также экстренные службы, по данным правительства республики, обеспечиваются горюче-смазочными материалами в полном объеме. Информация о поставках дополнительного объема топлива на территорию Крыма обещана к публикации до конца дня 3 октября.

