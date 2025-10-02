Главные новости за 2 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Тверской суд Москвы признал объединение предпринимателей Дениса и Николая Штенгеловых экстремистским и постановил взыскать в доход государства принадлежащий Денису Штенгелову холдинг «КДВ Групп» — одну из крупнейших непубличных компаний российской пищевой отрасли.

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к Минфину и МВД, в котором она требовала погасить за нее проценты по арестованному кредиту.

В августе 2025 года стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае составила 919 тыс. руб., это на 6,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Адыгее в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтировали более 23 км муниципальных и региональных дорог в опорных населенных пунктах.

Свыше 60 больниц и поликлиник Краснодарского края получили более 550 единиц физиотерапевтического и реабилитационного оборудования в 2025 году.

Московский областной суд оставил без изменения решения о взыскании ущерба с бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и об изъятии имущества связанных с ним лиц. Судебные акты вступили в силу.

Красноармейский районный суд вынес приговор по делу о краже и передаче взятки сотрудникам полиции. Перед судом предстали сотрудники предприятия «Россия» АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Михаил Лойко и Андрей Собецкий.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно со специалистами Крымской гидрогеологической станции провели исследование и зафиксировали загрязнение уникальных соленых озер Евпаторийской группы.

В Симферополе бывший помощник министра ЧС Республики Крым получил шесть лет колонии строгого режима за мошенничество с земельными участками.

Апелляционную жалобу семьи покойного экс-главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова на решение Кропоткинского горсуда, решением которого она была лишена активов стоимостью 5,5 млрд руб., рассмотрит Московский городской суд.