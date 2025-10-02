Суд отказал супруге экс-мэра Сочи в иске к МВД и Минфину

Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении иска супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янины к Минфину и МВД, в котором она требовала погасить за нее проценты по арестованному кредиту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее аналогичный иск не был принят к рассмотрению Тверским судом и был передан по подсудности, так как ответчиком, по мнению суда, должно выступать МВД. В итоге все три иска Янины Копайгородской о взыскании процентов и компенсации морального вреда были объединены в одно производство.

Истец заявляла, что в августе 2024 года оформила в Альфа-банке кредит на 98 млн руб., средства по которому оказались заблокированы вследствие ареста ее счетов, и из-за невозможности погашения займа ежедневно начислялись проценты — около 90 тыс. руб.

Янине Копайгородской и ее супругу инкриминируется несколько эпизодов, в том числе растрата и присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ), хищение земельных участков, получение взятки в 43 млн руб., а также легализация незаконных доходов. Кроме того, госпоже Копайгородской предъявлено обвинение в давлении на свидетелей (ч. 2 ст. 309 УК РФ), что стало основанием для перевода ее в СИЗО. Свою вину супруги не признают.

Следствие по делу завершено, обвиняемые и их защита знакомятся с материалами. Алексей Копайгородский возглавлял Сочи с сентября 2019 года, ранее занимал пост вице-губернатора Краснодарского края. В отставку он подал в мае 2024 года, а в сентябре того же года был арестован.

Вячеслав Рыжков