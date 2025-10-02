Более 60 медучреждений Кубани получили новое оборудование в 2025 году

Свыше 60 больниц и поликлиник Краснодарского края получили более 550 единиц физиотерапевтического и реабилитационного оборудования в 2025 году. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Современную аппаратуру для медицинских учреждений закупили в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новое оборудование включает аппараты для ультразвуковой и электротерапии, которые используются при лечении заболеваний суставов, кожи, а также патологий уха, горла и носа. Также были приобретены тренажеры для разработки пальцев, кистей, тазобедренных и коленных суставов. Эти устройства помогают ускорить восстановление пациентов после неврологических заболеваний и травм.

Поставки охватили как районные, так и городские больницы и поликлиники. Всего в 2025 году для медицинских учреждений Кубани по программе модернизации было закуплено более 1,5 тыс. единиц лабораторного, диагностического, анестезиологического и физиотерапевтического оборудования.

В администрации региона отметили, что поступление современного медицинского оборудования направлено на улучшение диагностики, лечения и реабилитации. Это должно повысить уровень медицинских услуг для населения и улучшить общее состояние здоровья жителей края.

Мария Удовик