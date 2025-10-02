Судьбу миллиардных активов семьи экс-главы Кавказского района решат в Москве

Апелляционную жалобу семьи покойного экс-главы Кавказского района Кубани Виталия Очкаласова на решение Кропоткинского горсуда, решением которого она была лишена активов стоимостью 5,5 млрд руб., рассмотрит Московский городской суд. Сведения об этом появились в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Ъ-Кубань» не удалось выяснить в Краснодарском краевом суде причины передачи дела на рассмотрение в другой регион. Однако на сайте Верховного суда РФ содержатся сведения о рассмотрении в начале сентября заявления прокуратуры Кавказского района Краснодарского края об изменении территориальной подсудности дела.

Согласно данным Московского горсуда, апелляционное рассмотрение спора по существу намечено на 14 октября.

В июне Кропоткинский горсуд удовлетворил антикоррупционный иск, предъявленный прокуратурой к членам семьи покойного главы Кавказского района (Семену, Татьяне, Александре и Тамаре Очкаласовым; Татьяна Очкаласова — действующий депутат Законодательного собрания Краснодарского края). Тогда в доход РФ отошли 13 компаний — крупных сельскохозяйственных и транспортных предприятий, работающих в нескольких районах Краснодарского края, и недвижимость — всего на 5,5 млрд руб. Они были признаны активами, полученными с нарушением норм антикоррупционного законодательства. Решение было обращено к немедленному исполнению в связи с якобы имеющимися у семьи планами по выводу имущества, однако в связи с обжалованием в силу пока не вступило.

В августе Красногорский горсуд Мособласти удовлетворил аналогичный антикоррупционный иск к ним же, но уже в связи с претензиями к экс-председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову и иным лицам, которых правоохранители связали с ним (оно также обжаловано и еще не вступило в силу). Однако к тому моменту сельхозкомпании уже были перерегистрированы в собственность РФ. Это дело также после неоднократной передачи из инстанции в инстанцию в итоге было направлено Верховным судом в другой регион. Решение было обосновано особым статусом основного ответчика в судебной системе Кубани.

Михаил Волкодав