Сотрудников «Агрокомплекса» осудили за кражу и дачу взятки полицейским

Красноармейский районный суд вынес приговор по делу о краже и передаче взятки сотрудникам полиции. Перед судом предстали сотрудники предприятия «Россия» АО «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева Михаил Лойко и Андрей Собецкий. Они признаны виновными в попытке хищения мешка аммиачной селитры, которую планировали продать и разделить выручку, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Их действия были пресечены полицией, после чего, как установило следствие, сотрудники правоохранительных органов потребовали взятку в виде десяти мешков удобрения на сумму 236 тыс. руб. Лойко согласился и на следующий день совершил хищение указанной продукции для передачи, однако автомобиль с грузом был остановлен инспекторами ДПС, которые выявили отсутствие сопроводительных документов и вызвали следственно-оперативную группу.

В суде оба подсудимых полностью признали вину. Представители предприятия заявили, что причиненный ущерб возмещен и к Лойко, являющемуся ответственным сотрудником, претензий не имеют. В результате Собецкий получил один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, Лойко — штраф в размере 1 млн руб.

Отдельное производство по делу в отношении сотрудников полиции, фигурирующих в материалах, продолжается.

Вячеслав Рыжков