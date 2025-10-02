Ученые выявили загрязнение соленых озер на западе Крыма

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно со специалистами Крымской гидрогеологической станции провели исследование и зафиксировали загрязнение уникальных соленых озер Евпаторийской группы. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГУ.

Анализы воды и лечебных грязей показали, что главным фактором негативных изменений является антропогенное воздействие. В университете подчеркнули, что влияние деятельности человека оказалось значительно сильнее климатических изменений. В частности, озера Богайлы и Кызыл-Яр подверглись распреснению, а в озеро Богайлы в 1970-х годах регулярно попадали отходы птицефабрики совхоза имени Фрунзе.

По словам доцента СПбГУ Елены Каюковой, за последние сто лет рассолы Перекопской группы озер полностью изменили состав из-за антропогенной нагрузки. Дополнительное воздействие оказало поступление пресной воды из Северо-Крымского канала в период его эксплуатации.

В планах исследователей — комплексное изучение всех крымских соляных озер для выявления водоемов, утративших уникальные лечебные свойства. На основе этих данных будут разработаны предложения по развитию санаторно-курортного потенциала, учебной и туристической деятельности, а также рациональному использованию природных ресурсов.

Анна Гречко