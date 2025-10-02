Экс-главе Краснодарского краевого суда не удалось обжаловать изъятие активов

Московский областной суд оставил без изменения решения о взыскании ущерба с бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и об изъятии имущества связанных с ним лиц. Судебные акты вступили в силу, пишет «Ъ».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурор Сочи требовал компенсации убытков на сумму 50 млн руб., причиненных городу самовольным возведением семиэтажного жилого дома. В марте 2025 года Адлерский районный суд Краснодарского края удовлетворил требования надзорного ведомства.

В мае этого года Первомайский райсуд Краснодара рассмотрел иск заместителя генерального прокурора РФ к Александру Чернову. Речь шла о недвижимости в Краснодаре и участках сельхозназначения, зарегистрированных на доверенных лиц экс-главы краевого суда. Суд согласился с позицией прокуратуры и постановил изъять спорные активы в пользу государства.

Оба решения были обжалованы в апелляционной инстанции. По данным издания, жалобы подавал сам Александр Чернов, другие ответчики признали требования еще в первой инстанции. Для обеспечения беспристрастности дела передали в Московский областной суд, который не нашел оснований для отмены судебных актов.

Напомним, в августе 2024 года Красногорский городской суд Московской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу государства имущества Александра Чернова, возглавлявшего Краснодарский краевой суд с 1994 по 2019 год. Проверку соблюдения судьей антикоррупционных норм инициировал генеральный прокурор Игорь Краснов. Александр Чернов, потерявший активы на сумму 13 млрд руб., полностью признал претензии надзорного ведомства. Всего в федеральную собственность обращено 87 объектов недвижимости совокупной стоимостью свыше 10 млрд руб. С ответчиков взыскано 3,1 млрд руб., вырученных от реализации имущества. На счетах бывшего председателя Краснодарского краевого суда и его близких обнаружены и арестованы средства на общую сумму 1,2 млрд руб.