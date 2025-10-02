Стоимость автомобилей с пробегом в Краснодарском крае снизилась на 6,8%

В августе 2025 года стоимость подержанных автомобилей в Краснодарском крае составила 919 тыс. руб., это на 6,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал руководитель службы регионального развития «Авто.ру» Михаил Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Южном федеральном округе подержанный автомобиль можно купить за 858 тыс. руб. (–7% за год). В целом по России стоимость такой машины составляет 812 тыс. руб. (–6,9% за год).

Цены на китайские авто с пробегом в Краснодарском крае снизились на 13%, до 2,21 млн руб. В ЮФО средняя стоимость снизилась на 11,4%, до 2,04 млн руб., по России — на 11,1%, до 1,96 млн руб.

Стоимость подержанных европейских, японских и корейских машин в Краснодарском крае, напротив, выросла на 10,2%, до 2,88 млн руб. В ЮФО увеличение составило 1,8% (до 2,13 млн руб.). По стране средняя цена таких авто снизилась на 1,5%, до 2,26 млн руб.

Михаил Захаренко отметил, что автомобили с пробегом в Краснодарском крае заметно отличаются от подержанных машин в целом по России и ЮФО. Средний возраст таких авто в регионе — 7,9 года, тогда как по стране он приближается к 8,7 года, а по округу — к 8,8. Средний пробег машин на местном рынке — 114 тыс. км, что ниже общероссийского показателя (почти 130 тыс. км) и окружного (126 тыс. км). По его словам, такой результат во многом обусловлен тем, что Кубань входит в число регионов — лидеров по продажам новых автомобилей.

«Несмотря на то что возраст автомобиля не всегда точно отражает его техническое состояние, более молодой автопарк Краснодарского края говорит о том, что местные покупатели имеют более широкий доступ к качественным машинам. Кроме того, традиционно автомобили из южных регионов отличаются лучшим состоянием за счет мягкого климата и меньшего воздействия дорожных реагентов»,— заявил Михаил Захаренко.

Еще одна особенность рынка Краснодарского края — высокая доля гибридных и электрических машин с пробегом: 1,7 и 1,3% соответственно, что заметно превышает общероссийские (1 и 0,5%) и окружные (1,1 и 0,7%) показатели. Такая динамика также объясняется особенностями мягкого климата в регионе.

Алина Зорина