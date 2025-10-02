Вступительная речь Путина на «Валдае». Главное

Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Главные высказывания главы государства — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О многополярном мире и крушении гегемонии Запада

В нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему и «ставки чрезвычайно высоки».

В мире по факту уже сложилась многополярность. Она стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире.

Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти.

Внешнеполитическое пространство сегодня демократично, оно открывает возможности большому числу игроков.

Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».

Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.

Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.

Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.

В западноевропейских странах зреет недовольство правящей верхушкой. В некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу.

Мир станет свидетелем ренессанса высокого дипломатического искусства.

Новые объединения не создаются по пути иерархии.

Именно в духе дипломатии XXI века расширяется БРИКС и другие региональные объединения.

«Блоковые» замашки в современном мире — это анахронизм.

Бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.

Европа пытается заделать трещины, идущие по ее «зданию». Европа скатывается в периферию.

Подчинение мирового большинства меньшинству уступает место многосторонности.

История международных отношений является борьбой стран за свои интересы.

Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой.

Человечество рискует оказаться лишним, просто наблюдателем за процессами.

«Все страны и народы» должны стремиться к общей безопасности.

В работе ООН много проблем, но лучше пока ничего нет

Об отношениях России с Западом

СССР и затем Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получала отказ. Президент США Билл Клинтон в 2000 году назвал нереальным вступление РФ в альянс.

РФ была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов.

По количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями, РФ — рекордсмен в мире. Карательные меры против России потерпели полный крах. РФ показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям

«Мантра» европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, — чушь. РФ никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно.

В мире достаточно проблем, глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты.

Большинство людей в Европе не поймут, чем им страшна Россия. Европа придумала, что РФ является ее врагом, политика европейских элит не нова.

Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Ответ РФ на угрозы будет очень убедительным, ответные меры не заставят себя долго ждать.

О роли России в новом мире

Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, это должны помнить те, кто хочет нанести ей поражение. История России показала, что слабость недопустима.

Россия нужна миру как весомая часть всеобщего равновесия.

Некоторые все еще надеются на «стратегическое поражение» России, но план обречен.

России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам.

Россия всегда была, есть и будет.

О конфликте на Украине

«Корневой первопричиной» украинского и других кризисов является политика Запада после Холодной войны.

Двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР, который был связан с надеждой тогдашнего руководства страны избавиться от идеологической конфронтации с Западом.

Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира.

Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России.

Для Запада ситуация на Украине — это «карта» в более масштабной игре, это повод и способ решить свои задачи, немножко заработать на войне.

Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у нее нет.

РФ благодарна всем странам, прилагавшим в последние годы усилия по украинскому урегулированию.

Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам.

Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе.

Для Запада и их «прислуги в Киеве» народ Украины — расходный материал.

Военные действия на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО не приближалось к границам России.

