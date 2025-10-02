Путин: конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти

Президент России Владимир Путин согласен со словами президента США Дональда Трампа, что при нем российско-украинский конфликт не начался бы. По словам российского лидера, ответственность за то, что боевые действия до сих пор продолжаются, лежит в первую очередь на Европе.

«А могло ли быть иначе?... Вернусь к тому, что говорил президент Трамп: он говорил, что если бы он был у власти, этого можно было бы избежать. Я согласен с этим»,— сказал Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках, продолжил президент. «Для других стран, для них эта ситуация, в данном случае на Украине, это карта в другой, гораздо более масштабной игре, причем в их собственной игре»,— заявил он.