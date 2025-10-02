Путин напомнил о попытках России и СССР вступить в НАТО

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» напомнил, что СССР, а затем Россия дважды заявляли о готовности вступить в Североатлантический альянс. Однако в оба раза они получали отказ «с порога», добавил президент.

Первый раз такая инициатива прозвучала в 1954 году в период Советского Союза, второй — во время визита в Москву президента США Билла Клинтона в 2000 году.

Господин Путин рассказал, что в личном разговоре с Клинтоном тот называл идею российского вступления в НАТО «возможной» и «интересной», однако после консультаций с западными советниками решил, что это «нереально». «Когда реально? Все ушло»,— отметил президент РФ.

По словам Владимира Путина, Россия была готова к совместной работе и «нелинейным шагам» в сфере безопасности и глобальной стабильности, стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации и создать общее пространство безопасности. Однако западные партнеры, как подчеркнул глава государства, оказались не готовы «освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов» и отказаться от «упрощенной, схематичной картины мира».