Путин назвал Россию «абсолютным рекордсменом» по санкциям

Президент России Владимир Путин назвал западные санкции против России «карательными мерами». По их количеству Россия превзошла любые другие страны, отметил господин Путин.

«По количеству и объему введенных против нас карательных мер, которые стыдливо называют санкциями, Россия — абсолютный рекордсмен в мировой истории»,— сказал президент, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что против России действуют около 30 тыс. санкций. В Кремле утверждают, что Россия научилась извлекать выгоду из рестрикций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, благодаря им РФ развивает сектора экономики, не связанные с добычей, переработкой, транспортировкой и сбытом нефти.