Путин обвинил Европу в продолжении конфликта на Украине

Президент Владимир Путин возложил на Европу ответственность за то, что Россия и Украина пока не смогли достичь прекращения огня. По его словам, европейские страны «постоянно эскалируют» конфликт.

«Ответственность лежит не на большинстве за то, что не удалось прекратить, а на меньшинстве, прежде всего на Европе, которая постоянно эскалирует конфликт. И, по-моему, другой цели-то на сегодня там не просматривается»,— сказал Владимир Путин во время выступления на заседании клуба «Валдай».

Как добавил президент, власти Европы продолжают «нагнетать истерию» и утверждать, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Он призвал европейских политиков «уняться» и «спать спокойно». По словам Владимира Путина, страны Евросоюза пытаются «залатать трещины в "здании" Европы» путем создания врага в лице России.