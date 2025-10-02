Путин назвал безопасность «общим делом» всех стран

Президент России Владимир Путин считает, что «все страны и народы» должны стремиться к общей безопасности. По его словам, только при совместной работе мирового сообщества получится к этому прийти.

«Важно осознать, это — по-настоящему общее, неделимое дело, требующее совместной работы всех стран и народов. Каждая культура и цивилизация должны внести свой вклад, потому что, повторю, по отдельности никто не знает правильного ответа. Он может родиться только в условиях совместного конструктивного поиска»,— сказал господин Путин на заседании клуба «Валдай».

Российский президент отметил, что достичь неделимой безопасности стало намного сложнее, чем в конце 80-х — начале 90-х годов. Сейчас речь идет уже не только о военно-политическом балансе и учете взаимных интересов.