Путин предрек ренессанс высокого дипломатического искусства в мире

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба заявил, что вскоре в международной политике наступит ренессанс дипломатического искусства.

«Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства»,— сказал Владимир Путин.

«Его суть — в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами»,— добавил он.